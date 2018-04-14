Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
399 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.04.2018  15:22

Екс-захисник Динамо виступатиме за бельгійський гранд

 Євген Макаренко (праворуч)/RSC Anderlecht

Колишній захисник Динамо Євген Макаренко, який у цьому сезоні виступає за бельгійський Кортрейк, влітку перейде до Андерлехта.

14 квітня стало відомо, що гравець підписав із Королівським клубом чотирьохрічний контракт. 

Скільки склала сума трансферу, не відомо. 

Цікаво, що на офіційному сайті Андерлехта повідомляється, що інтерес до Макаренка мали два клуби із топ-5 Бундесліги, проте той вирішив прийняти пропозицію саме бельгійців. 

Раніше повідомлялося, що Кортрейк продовжив контракт із Макаренком, щоб потім подорожче його продати.





Читай також
Українець потрапив до збірної туру в чемпіонаті Бельгії
Українське дербі в чемпіонаті Бельгії закінчилося перемогою Генка
Яремчук: У Бельгії виклик до збірної - це дуже престижно
Екс-гравець Динамо найбільше подорожчав у чемпіонаті Бельгії з кінця січня
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
18:54
Футбол. Динамо здолало Шахтар у матчі 27-го туру першості УПЛ
18:42
Хокей. Тренером бути важче, ніж гравцем - екс-нападник збірної України про своє призначення у тренерський штаб команди
17:44
Футбол. Жиру вириває перемогу для Челсі, Тоттенгем проти Ман Сіті. Інші матчі 34-го туру чемпіонату Англії
17:31
Хокей. Керманич збірної України відверто висловився про колишні невдачі команди
17:12
Футбол. Арсенал переміг Балкани, перша поразка Руха у 2018-му році. Матчі 27-го туру Першої ліги
16:39
Футбол. Бойова нічия у зустрічі Севільї та Вільярреала, Барселона проти Валенсії. Матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії
16:19
Футбол. Шахтар - Динамо: Ротань та Мораес залишилися у запасі у матчі 27-го туру УПЛ
15:51
Футбол. Маріуполь здолав Верес та наблизився до Ліги Європи. Матч 27-го туру УПЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!