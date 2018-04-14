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399 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 15:22
Екс-захисник Динамо виступатиме за бельгійський гранд
|Євген Макаренко (праворуч)/RSC Anderlecht
Колишній захисник Динамо Євген Макаренко, який у цьому сезоні виступає за бельгійський Кортрейк, влітку перейде до Андерлехта.
14 квітня стало відомо, що гравець підписав із Королівським клубом чотирьохрічний контракт.
Скільки склала сума трансферу, не відомо.
Welkom Yevhenii! 💪 Meer info op https://t.co/1bJtXW7uQE— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 14 квітня 2018 р.
Bienvenue Yevhenii! 👌 Plus sur https://t.co/VxOmWhM5sN#WelcomYevhenii #Makarenko #RSCA #COYM pic.twitter.com/JPj1n8yWIj
Цікаво, що на офіційному сайті Андерлехта повідомляється, що інтерес до Макаренка мали два клуби із топ-5 Бундесліги, проте той вирішив прийняти пропозицію саме бельгійців.
Раніше повідомлялося, що Кортрейк продовжив контракт із Макаренком, щоб потім подорожче його продати.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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