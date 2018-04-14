Екс-захисник Динамо виступатиме за бельгійський гранд

Євген Макаренко (праворуч)/RSC Anderlecht

Колишній захисник Динамо Євген Макаренко, який у цьому сезоні виступає за бельгійський Кортрейк, влітку перейде до Андерлехта.

14 квітня стало відомо, що гравець підписав із Королівським клубом чотирьохрічний контракт.

Скільки склала сума трансферу, не відомо.

Цікаво, що на офіційному сайті Андерлехта повідомляється, що інтерес до Макаренка мали два клуби із топ-5 Бундесліги, проте той вирішив прийняти пропозицію саме бельгійців.

Раніше повідомлялося, що Кортрейк продовжив контракт із Макаренком, щоб потім подорожче його продати.