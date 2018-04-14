Шахтар - Динамо: Ротань та Мораес залишилися у запасі у матчі 27-го туру УПЛ

Головні тренери Шахтаря та Динамо Паулу Фонсека та Олександр Хацкевич відповідно визначился із стартовими складами на матч 27-го туру УПЛ.

Так, у запасі київської команди залишилися досвідчений центрхав Руслан Ротань та нападник Жуніор Мораес, якого останнім часом у ЗМІ активно сватають у донецьку команду.

Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Феррейра.

Запасні: Шевченко, Ордець, Додо, Зубков, Коваленко, Дентінью, Кайоде.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піварич, Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербич, Гармаш, Бесєдін.

Запасні: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Гонсалес, Миколенко, Мбокані.

Нагадаємо, гра розпочнеться о 17:00 на стадіоні Металіст у Харкові.

Раніше повідомлялося, що перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.