Шахтар - Динамо: Ротань та Мораес залишилися у запасі у матчі 27-го туру УПЛ
Головні тренери Шахтаря та Динамо Паулу Фонсека та Олександр Хацкевич відповідно визначился із стартовими складами на матч 27-го туру УПЛ.
Так, у запасі київської команди залишилися досвідчений центрхав Руслан Ротань та нападник Жуніор Мораес, якого останнім часом у ЗМІ активно сватають у донецьку команду.
Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Марлос, Алан Патрік, Тайсон, Феррейра.
Запасні: Шевченко, Ордець, Додо, Зубков, Коваленко, Дентінью, Кайоде.
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піварич, Циганков, Шепелєв, Буяльський, Вербич, Гармаш, Бесєдін.
Запасні: Рудько, Морозюк, Мораес, Ротань, Гонсалес, Миколенко, Мбокані.
Нагадаємо, гра розпочнеться о 17:00 на стадіоні Металіст у Харкові.
Раніше повідомлялося, що перед матчем із Шахтарем Динамо зазнало декількох втрат.
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