Бойова нічия у зустрічі Севільї та Вільярреала, Барселона проти Валенсії. Матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії
14 квітня відбудеться п'ять матчів 32-го туру чемпіонату Ла Ліги.
Так, у першому з них у протистоянні між сусідами по турнірній таблиці Севільєю та Вільярреалом було зафіксовано бойову нічию 2:2.
Таким чином, команди залишилися на своїх місцях - Севілья на 7-му, а Вільярреал - на сходинку вище.
Нагадаємо, напередодні Бетіс переміг Жирону та закріпився на 5-му рядку турнірки Ла Ліги.
Чемпіонат Іспанії-2017/18
32-й тур
14 квітня
Севілья - Вільярреал - 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Раба, 0:2 - 68 Бакка, 1:2 - 78 Ноліто, 2:2 - 82 Нзонзі.
CRÓNICA | #SevillaFC 2-2 @VillarrealCF: Un clavo ardiendo que casi da para una justa remontada— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 14 квітня 2018 р.
➡️ https://t.co/DqE4AhRvHG#vamosmisevilla #SevillaFCVillarreal pic.twitter.com/WvAM4N2MwG
Барселона - Валенсія - 17:15.
Леганес - Сельта - 19:30
Лас-Пальмас - Реал Сосьєдад - 19:30
Атлетик - Депортиво - 21:45.
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