Бойова нічия у зустрічі Севільї та Вільярреала, Барселона проти Валенсії. Матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії

14 квітня відбудеться п'ять матчів 32-го туру чемпіонату Ла Ліги.

Так, у першому з них у протистоянні між сусідами по турнірній таблиці Севільєю та Вільярреалом було зафіксовано бойову нічию 2:2.

Таким чином, команди залишилися на своїх місцях - Севілья на 7-му, а Вільярреал - на сходинку вище.

Нагадаємо, напередодні Бетіс переміг Жирону та закріпився на 5-му рядку турнірки Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії-2017/18

32-й тур

14 квітня

Севілья - Вільярреал - 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Раба, 0:2 - 68 Бакка, 1:2 - 78 Ноліто, 2:2 - 82 Нзонзі.

Барселона - Валенсія - 17:15.

Леганес - Сельта - 19:30

Лас-Пальмас - Реал Сосьєдад - 19:30

Атлетик - Депортиво - 21:45.