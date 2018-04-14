Динамо веде у рахунку у протистоянні із Шахтарем. Матчі 27-го туру першості УПЛ

14 квітня у Харкові у рамках 27-го туру першості УПЛ зустрінуться Шахтар та Динамо.

Наразі донецьку та київвську команди розділяють 6 очок.

Матч розпочнеться о 17:00.

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27-й тур

Шахтар - Динамо - 0:1 (другий тайм)

Гол: 0:1 - 31 Шепелєв.

Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко (Дентінью, 70), Фред, Марлос (Кайоне, 82), Алан Патрік (Коваленко, 82), Тайсон, Феррейра.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піварич, Циганков, Шепелєв, Буяльський (Ротань, 60), Вербич, Гармаш (Мораес, 82), Бесєдін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто зіграє на полі стадіону Металіст із перших хвилин матчу Шахтар - Динамо.