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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1512 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 18:41
Динамо веде у рахунку у протистоянні із Шахтарем. Матчі 27-го туру першості УПЛ
14 квітня у Харкові у рамках 27-го туру першості УПЛ зустрінуться Шахтар та Динамо.
Наразі донецьку та київвську команди розділяють 6 очок.
Матч розпочнеться о 17:00.
Чемпіонат України-2017/18
Прем'єр-ліга
27-й тур
Шахтар - Динамо - 0:1 (другий тайм)
Гол: 0:1 - 31 Шепелєв.
Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко (Дентінью, 70), Фред, Марлос (Кайоне, 82), Алан Патрік (Коваленко, 82), Тайсон, Феррейра.
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Піварич, Циганков, Шепелєв, Буяльський (Ротань, 60), Вербич, Гармаш (Мораес, 82), Бесєдін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, хто зіграє на полі стадіону Металіст із перших хвилин матчу Шахтар - Динамо.
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