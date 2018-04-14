Динамо забезпечило собі участь у Лізі чемпіонів-2018/19

Перемога над Шахтарем у рамках 27-го туру чемпіонату УПЛ (1:0) забезпечило киянам фініш у першості щонайменше на другому місці.

Біло-сині стали недосяжними для полтавської Ворскли, яка поки що йде третьою.

Зазначимо, що якщо динамівці переможуть у чемпіонаті, а наразі відставання від гірників складає три очки, то тоді отримає пряму путівку у Лігу чемпіонів. Якщо ж залишиться другим - то у липні стартуватиме у кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Маріуполь впевнено переміг Верес (2:0) у матчі 27-го туру та наблизив свою участь у Лізі Європи.