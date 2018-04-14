Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
662 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
14.04.2018  19:15

Динамо забезпечило собі участь у Лізі чемпіонів-2018/19

 

Перемога над Шахтарем у рамках 27-го туру чемпіонату УПЛ (1:0) забезпечило киянам фініш у першості щонайменше на другому місці.

Біло-сині стали недосяжними для полтавської Ворскли, яка поки що йде третьою. 

Зазначимо, що якщо динамівці переможуть у чемпіонаті, а наразі відставання від гірників складає три очки, то тоді отримає пряму путівку у Лігу чемпіонів. Якщо ж залишиться другим - то у липні стартуватиме у кваліфікації ЛЧ. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що  Маріуполь впевнено переміг Верес (2:0) у матчі 27-го туру та наблизив свою участь у Лізі Європи.  





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
21:20
Футбол. Ключовий захисник Динамо тренується окремо від команди
20:52
Футбол. Ультрас Шахтаря спалили прапор ДНР. ФОТО
20:38
Футбол. Фонсека: Динамо перемогло заслужено
20:19
Футбол. Бойова нічия у зустрічі Севільї та Вільярреала, Барселона здолала Валенсію. Матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії
20:08
Футбол. Хацкевич: Гра та поведінка Гармаша мене повністю влаштували
19:48
Футбол. Шахтар – Динамо: неприємна серія для гірників триває
19:24
Футбол. Байєр розбив Айнтрахт, Герта мінімально здолала Кельн. Матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини
19:15
Футбол. Динамо забезпечило собі участь у Лізі чемпіонів-2018/19
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!