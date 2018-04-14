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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
662 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 19:15
Динамо забезпечило собі участь у Лізі чемпіонів-2018/19
Перемога над Шахтарем у рамках 27-го туру чемпіонату УПЛ (1:0) забезпечило киянам фініш у першості щонайменше на другому місці.
Біло-сині стали недосяжними для полтавської Ворскли, яка поки що йде третьою.
Зазначимо, що якщо динамівці переможуть у чемпіонаті, а наразі відставання від гірників складає три очки, то тоді отримає пряму путівку у Лігу чемпіонів. Якщо ж залишиться другим - то у липні стартуватиме у кваліфікації ЛЧ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Маріуполь впевнено переміг Верес (2:0) у матчі 27-го туру та наблизив свою участь у Лізі Європи.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій