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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 19:48
Шахтар – Динамо: неприємна серія для гірників триває
|Шахтар -Динамо / ФК Шахтар
Шахтар поступився Динамо у поєдинку 27 туру УПЛ та продовжив невдалу для себе серію проти киян у Харкові.
Донеччани вже 4 матчі не можуть перемогти динамівців на ОСК Металіст. До цього команди провели у Харкові 3 зустрічі, 2 з яких завершились нічиєю, а ще одного разу кияни святкували перемогу.
Крім того, "гірники" у сезоні 2017/18 не можуть перемогти Динамо в чемпіонаті вже 3 матчі. В попередніх матчах поточного сезону Динамо святкувало перемогу з рахунком 1:0, а другий поєдинок завершився нульовою нічиєю, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що ця перемога дозволила Динамо набрати 60 очок та наблизитись до Шахтаря на відстань 3 пункти.
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