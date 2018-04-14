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14.04.2018  19:48

Шахтар – Динамо: неприємна серія для гірників триває

Шахтар -Динамо / ФК Шахтар

Шахтар поступився Динамо у поєдинку 27 туру УПЛ та продовжив невдалу для себе серію проти киян у Харкові.

Донеччани вже 4 матчі не можуть перемогти динамівців на ОСК Металіст. До цього команди провели у Харкові 3 зустрічі, 2 з яких завершились нічиєю, а ще одного разу кияни святкували перемогу.

Крім того, "гірники" у сезоні 2017/18 не можуть перемогти Динамо в чемпіонаті вже 3 матчі. В попередніх матчах поточного сезону Динамо святкувало перемогу з рахунком 1:0, а другий поєдинок завершився нульовою нічиєю, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що ця перемога дозволила Динамо набрати 60 очок та наблизитись до Шахтаря на відстань 3 пункти.





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