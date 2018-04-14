Хацкевич: Гра та поведінка Гармаша мене повністю влаштували

Олександр Хацкевич / ФК Динамо

Головний тренр Динамо Олександр Хацкевич задоволений грою лідера команди Дениса Гармаша у грі проти Шахтаря.

Про це сказав сам наставник синьо-білих на післяматчевій прес-конференції.

"Для нас сьогоднішній вечір дійсно добрий в плані результату і самої гри. У сьогоднішній грі для нас на перше місце вийшов результат", - зазначив наставник.

"Гра і поведінка Дениса (Гармаша - ред) мене повністю влаштували", - наголосив керманич Динамо.

"Щодо гри Шепелєва, то ця позиція для Вови не нова. Просто він на цій позиції давно не грав, тому був певний ризик. Але ми прекрасно знаємо його високі креативні якості, він сміливо бере гру на себе. Як показав матч і його результат, в якому він забив вирішальний гол, його поява на полі в цій позиції себе виправдала", - цитує Хацкевича офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що гірники продовжили неприємну серіє в матчах проти Динамо в Харкові.