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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
375 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 20:38
Фонсека: Динамо перемогло заслужено
|Паулу Фонсека (праворуч) зі своїми помічниками / ФК Шахтар
Київське Динамо виглядало краще у грі 27-го туру УПЛ проти Шахтаря.
Про це заявив головний тренер гірників Паулу Фонсека.
"Перш за все, я хочу привітати Динамо. Мушу визнати, що сьогодні вони виглядали краще", - зазначив коуч Шахтаря.
"Ми не були на своєму рівні, я повинен це визнати. Ми не віддали сьогодні все заради перемоги. Динамо сьогодні було кращим за Шахтар, вони провели хорошу гру, мушу визнати їх заслугу", - зауважив наставник.
"Сьогодні Шахтар може звинувачувати лише себе. Я нічого не приховую – ми програли, тому що самі винні", - сказав Фонсека в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що Олександр Хацкевич залишився задовеленим грою Дениса Гармаша.
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