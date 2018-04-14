Фонсека: Динамо перемогло заслужено

Паулу Фонсека (праворуч) зі своїми помічниками / ФК Шахтар

Київське Динамо виглядало краще у грі 27-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це заявив головний тренер гірників Паулу Фонсека.

"Перш за все, я хочу привітати Динамо. Мушу визнати, що сьогодні вони виглядали краще", - зазначив коуч Шахтаря.

"Ми не були на своєму рівні, я повинен це визнати. Ми не віддали сьогодні все заради перемоги. Динамо сьогодні було кращим за Шахтар, вони провели хорошу гру, мушу визнати їх заслугу", - зауважив наставник.

"Сьогодні Шахтар може звинувачувати лише себе. Я нічого не приховую – ми програли, тому що самі винні", - сказав Фонсека в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич залишився задовеленим грою Дениса Гармаша.