СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
487 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 20:52
Ультрас Шахтаря спалили прапор ДНР. ФОТО
|@Ultras_Shakhtar
Ультрас донецького Шахтаря під час гри 27-го туру УПЛ між гарниками та киянами спалили прапор так званої ДНР.
Відповідне фото з'явилося в одному з фанатських пабліків Шахтаря.
Нагадаємо, що Динамо мінімально здолало Шахтар і скоротило відставання в турнірній таблиці.
Тут наши парни сожгли тут тряпку одну😈 pic.twitter.com/2ePZCdVSvq— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 14 квітня 2018 р.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
3
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій