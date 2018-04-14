Ультрас Шахтаря спалили прапор ДНР. ФОТО

@Ultras_Shakhtar

Ультрас донецького Шахтаря під час гри 27-го туру УПЛ між гарниками та киянами спалили прапор так званої ДНР.

Відповідне фото з'явилося в одному з фанатських пабліків Шахтаря.

Нагадаємо, що Динамо мінімально здолало Шахтар і скоротило відставання в турнірній таблиці.