Ліон розбив Амьєн, Генгам на останніх секундах врятував гру проти Лілля. Матчі 33-го туру чемпіонату Франції
У 33-му турі Ліги 1 Ліон упевнено розібрався вдома з Амьєном (3:0)
Голом та асистом за господарів відзначився Мемфіс Депай.
У грі Лілля з Генгамом господарі вели в рахунку 2:0 аж до 90-ї хвилини, але гості зусиллями Бріана зуміли врятувати гру (2:2).
Напередодні Ніцца не змогла обіграти Анже.
Чемпіонат Франції
33-й тур
14 квітня
Ліон - Амьєн 3:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 30 Діас, 2:0 - 83 Депай, 3:0 - 85 Траоре
⏱ Match terminé entre l'@OL et le @AmiensSC, quelle fin de match pour les Lyonnais qui s’imposent logiquement ! 👏👏#OLASC pic.twitter.com/09MVPm5gZP— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 14 квітня 2018 р.
Кан - Тулуза - гру перенесено
Лілль - Генгам 2:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Пепе, 2:0 - 57 Араужо, 2:1 - 90, автогол Алонсо, 2:2 - 90+2 Бріан
Нант - Діжон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Накулма, 1:1 - 61 Чан-Хун
Ренн - Мец 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Буріго, 1:1 - 52 Ру, 1:2 - 57 Ру
⏱ Fin des matchs du multiplex de la J33. Encore une soirée incroyable de @Ligue1Conforama !! 👌— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 14 квітня 2018 р.
Quel match vous a le plus marqué ? 🤔 pic.twitter.com/sS2TNpFZUb
Страсбур - Сент-Етьєн 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 82 Дебюши
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