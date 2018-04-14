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14.04.2018  23:05

Ліон розбив Амьєн, Генгам на останніх секундах врятував гру проти Лілля. Матчі 33-го туру чемпіонату Франції

 

У 33-му турі Ліги 1 Ліон упевнено розібрався вдома з Амьєном (3:0)

Голом та асистом за господарів відзначився Мемфіс Депай.

У грі Лілля з Генгамом господарі вели в рахунку 2:0 аж до 90-ї хвилини, але гості зусиллями Бріана зуміли врятувати гру (2:2).

Напередодні Ніцца не змогла обіграти Анже.

Чемпіонат Франції

33-й тур

14 квітня

Ліон - Амьєн 3:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 30 Діас, 2:0 - 83 Депай, 3:0 - 85 Траоре

Кан - Тулуза - гру перенесено

Лілль - Генгам 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Пепе, 2:0 - 57 Араужо, 2:1 - 90, автогол Алонсо, 2:2 - 90+2 Бріан

Нант - Діжон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Накулма, 1:1 - 61 Чан-Хун

Ренн - Мец 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Буріго, 1:1 - 52 Ру, 1:2 - 57 Ру

Страсбур - Сент-Етьєн 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 82 Дебюши

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