Динамо емоційно відсвяткувало перемогу над Шахтарем. ФОТО

Футболісти та тренери Динамо емоційно відсвяткували перемогу над Шахтарем у роздягальні відразу після гри.

Відповідне фото опублікував у своєму Instagram лідер команди Віктор Циганков.

"З перемогою улюблена команда", - написав вінгер Динамо.