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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
620 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 22:06
Динамо емоційно відсвяткувало перемогу над Шахтарем. ФОТО
Футболісти та тренери Динамо емоційно відсвяткували перемогу над Шахтарем у роздягальні відразу після гри.
Відповідне фото опублікував у своєму Instagram лідер команди Віктор Циганков.
"З перемогою улюблена команда", - написав вінгер Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій