Гравець збірної України відзначився черговим голом за ПАОК. ВІДЕО

Євген Шахов / ФК ПАОК

Колишній хавбек Дніпра Євген Шахов допоміг ПАОКу здолати Паніоніс у 27-му турі чемпіонату Греції, забивши гол вже на 2-й хвилині матчу.

Команда українця впевнено перемогла з рахунком 3:1.

Відзначимо, що Шахов забив перший гол у чемпіонаті Греції 2017/18.

ПАОК набрав 55 очок та на 5 пунктів відстає від лідера першості АЕКа.

Раніше повідомлялося, що Шахов забив за ПАОК у Кубку Греції.