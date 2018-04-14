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118 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 22:26
Гравець збірної України відзначився черговим голом за ПАОК. ВІДЕО
|Євген Шахов / ФК ПАОК
Колишній хавбек Дніпра Євген Шахов допоміг ПАОКу здолати Паніоніс у 27-му турі чемпіонату Греції, забивши гол вже на 2-й хвилині матчу.
Команда українця впевнено перемогла з рахунком 3:1.
Відзначимо, що Шахов забив перший гол у чемпіонаті Греції 2017/18.
ПАОК набрав 55 очок та на 5 пунктів відстає від лідера першості АЕКа.
Раніше повідомлялося, що Шахов забив за ПАОК у Кубку Греції.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій