Просто хер..ю грали: захисник Шахтаря жорстко прокоментував поразку від Динамо. ВІДЕО

Ярослав Ракіцький

У донецького Шахтаря була паніка в грі проти Динамо.

Про це заявив захисник гірників Ярослав Ракіцький.

"Просто ми хе***ю грали, якась напівпаніка була", - зізнався центрбек.

"Арбітр додав 5 хвилин, там повалялися, там повалялися - 5 хвилин пройшло просто так. Епізод не дограли, наш м'яч був – він свиснув", - зауважив футболіст.

"Динамо з перемогою, молодці, добре грали", – сказав Ракицький.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар в 27-му турі УПЛ (0:1).