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547 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 22:45
Просто хер..ю грали: захисник Шахтаря жорстко прокоментував поразку від Динамо. ВІДЕО
|Ярослав Ракіцький
У донецького Шахтаря була паніка в грі проти Динамо.
Про це заявив захисник гірників Ярослав Ракіцький.
"Просто ми хе***ю грали, якась напівпаніка була", - зізнався центрбек.
"Арбітр додав 5 хвилин, там повалялися, там повалялися - 5 хвилин пройшло просто так. Епізод не дограли, наш м'яч був – він свиснув", - зауважив футболіст.
"Динамо з перемогою, молодці, добре грали", – сказав Ракицький.
Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар в 27-му турі УПЛ (0:1).
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій