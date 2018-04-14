Баварія в ранзі чемпіона Бундесліги розтрощила Боруссію М. ВІДЕО

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Мюнхенська Баварія вже в ранзі чемпіона продовжила свою переможну ходу в Бундеслізі.

У 30-му турі мюнхенці не залишили камені на камені від гладбахської Боруссії (5:1).

До вашої уваги відеоогляд матчу.

Нагадаємо, що Баварія в півфіналі ЛЧ зіграє проти Реала.