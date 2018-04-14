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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 23:02
Баварія в ранзі чемпіона Бундесліги розтрощила Боруссію М. ВІДЕО
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Мюнхенська Баварія вже в ранзі чемпіона продовжила свою переможну ходу в Бундеслізі.
У 30-му турі мюнхенці не залишили камені на камені від гладбахської Боруссії (5:1).
До вашої уваги відеоогляд матчу.
Нагадаємо, що Баварія в півфіналі ЛЧ зіграє проти Реала.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій