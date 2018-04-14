Гармаш: Приємно обігрувати Шахтар у Харкові

Денис Гармаш / ФК Динамо Київ

Денису Гармашу вдалося впоратися з емоціями у грі проти Шахтаря.

Про це заявив сам гравець.

"З Шахтарем важко грати. У них Тайсон і Марлос більше грали в центрі, звільняючи нам фланги. Чи вдалося мені сьогодні себе стримати? Так. Це емоційна гра, приємно обігрувати Шахтар в Харкові", - зізнався хавбек.

"Писали, що весь Харків вболіває за них. Нехай вболіває далі", – цитує Гармаша Sport.ua.

Нагадаємо, що захисник Шахтаря жорстко висловився щодо якості гри гірників у матчі з Динамо.

Також повідомлялося, що коуч Шахтаря Паулу Фонсека назвав перемогу Динамо заслуженою.