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271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.04.2018 23:24
Гармаш: Приємно обігрувати Шахтар у Харкові
|Денис Гармаш / ФК Динамо Київ
Денису Гармашу вдалося впоратися з емоціями у грі проти Шахтаря.
Про це заявив сам гравець.
"З Шахтарем важко грати. У них Тайсон і Марлос більше грали в центрі, звільняючи нам фланги. Чи вдалося мені сьогодні себе стримати? Так. Це емоційна гра, приємно обігрувати Шахтар в Харкові", - зізнався хавбек.
"Писали, що весь Харків вболіває за них. Нехай вболіває далі", – цитує Гармаша Sport.ua.
Нагадаємо, що захисник Шахтаря жорстко висловився щодо якості гри гірників у матчі з Динамо.
Також повідомлялося, що коуч Шахтаря Паулу Фонсека назвав перемогу Динамо заслуженою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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