Манчестер Сіті впевнено переміг Тоттенгем у центральній грі 34-го туру чемпіонату Англії
|Тоттенгем - Манчестер Сіті (1:3)
У центральному матчі 34-го туру АПЛ Тоттенгем вдома поступився Манчестер Сіті (1:3).
На голи містян Жезуса (22), Гюндогана (25) та Стерлінга (72), шпори відповіли лише влучним пострілом Еріксена на 42-й хвилині.
Зазначимо, що гравець Ман Сіті Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних.
Містяни впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи МЮ на 16 пунктів.
Тож, у разі втрати очок червоними дияволами у грі з Вест Бромом, яка відбудеться 15 квітня, Манчестер Сіті оформить чемпіонство вже після 33 зіграних матчів.
Нагадаємо, що Ліверпуль розгромив Борнмут, а Челсі вирвав перемогу в Саутгемтона.
Чемпіонат Англії
34-й тур
14 квітня
Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 22 Жезус, 0:2 - 25, пенальті Гюндоган, 1:2 - 42 Еріксен, 1:3 - 72 Стерлінг
FULL-TIME: Our unbeaten run in the @premierleague is ended as City take the points at Wembley. pic.twitter.com/Xzowcl33y9— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 14 квітня 2018 р.
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