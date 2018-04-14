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14.04.2018  23:46

Манчестер Сіті впевнено переміг Тоттенгем у центральній грі 34-го туру чемпіонату Англії

Тоттенгем - Манчестер Сіті (1:3)

У центральному матчі 34-го туру АПЛ Тоттенгем вдома поступився Манчестер Сіті (1:3).

На голи містян Жезуса (22), Гюндогана (25) та Стерлінга (72), шпори відповіли лише влучним пострілом Еріксена на 42-й хвилині.

Зазначимо, що гравець Ман Сіті Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних.

Містяни впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи МЮ на 16 пунктів.

Тож, у разі втрати очок червоними дияволами у грі з Вест Бромом, яка відбудеться 15 квітня, Манчестер Сіті оформить чемпіонство вже після 33 зіграних матчів.

Нагадаємо, що Ліверпуль розгромив Борнмут, а Челсі вирвав перемогу в Саутгемтона.

Чемпіонат Англії

34-й тур

14 квітня

Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 22 Жезус, 0:2 - 25, пенальті Гюндоган, 1:2 - 42 Еріксен, 1:3 - 72 Стерлінг





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