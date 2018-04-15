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2024 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 08:20
Дуже, дуже неадекватний: реакція польських коментаторів на гру півзахисника Шахтаря
|Тайсон / Футбол 24
Дії хавбека Шахтаря Тайсона в матчі 27-го туру УПЛ проти Динамо польські коментатори назвали неадекватними.
"Бардзо, бардзо неадекватний", - сказав один з коментаторів польського телеканалу, який вів трансляцію центрального матчу УПЛ.
Нагадаємо, що півзахисник Шахтаря постійно провокував гравців Динамо та поводив себе нахабно увесь другий тайм.
Як наслідок, Тайсона було вилучено за дві жовті картки.
Раніше повідомлялося, що Ярослав Ракіцький залишився незадоволеним грою гірників.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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