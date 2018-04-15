Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
2024 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
15.04.2018  08:20

Дуже, дуже неадекватний: реакція польських коментаторів на гру півзахисника Шахтаря

Тайсон / Футбол 24

Дії хавбека Шахтаря Тайсона в матчі 27-го туру УПЛ проти Динамо польські коментатори назвали неадекватними.

"Бардзо, бардзо неадекватний", - сказав один з коментаторів польського телеканалу, який вів трансляцію центрального матчу УПЛ.

Нагадаємо, що півзахисник Шахтаря постійно провокував гравців Динамо та поводив себе нахабно увесь другий тайм.

Як наслідок, Тайсона було вилучено за дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що Ярослав Ракіцький залишився незадоволеним грою гірників.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
12:09
Футбол. Шевченко: Шабанов? Команда не пропустила, значить він зіграв добре
11:50
Футбол. Арбітр матчу Реал - Ювентус отримав смертельні погрози
11:30
Футбол. Гвардіола: У мене запланований гольф - я не дивитимусь матч МЮ
11:14
Автоспорт. Ріккардо виграв Гран Прі Китая
10:53
Футбол. Екс-захисник Шахтаря: Молоді гравці - це сила Динамо
10:36
Футбол. Ібрагімович забиває і знову приносить перемогу Гелексі в MLS. ВІДЕО
10:20
Футбол. Зоря - Ворскла: де дивитися матч 27 туру УПЛ
09:56
Футбол. Півзахисник Динамо травмувався в матчі з Шахтарем
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!