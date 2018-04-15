Вальверде: Мессі відреагував на виліт із Ліги чемпіонів так само, як інші гравці

Ернесто Вальверде

Зірка Барселони Ліонель Мессі сильно засмутився після того, як його команда не змогла пройти Рому в 1/4 фіналу ЛЧ.

Про це розповів головний тренер каталонців Ернесто Вальверде, пише AS.

"Мессі відреагував, як і інші гравці. Усі ми сумні й спустошені, але ми повинні впоратися з цим викликом і рухатися далі", - вважає коуч.

"Мессі – один з гравців, які не раз перемагали в Лізі чемпіонів за свою кар'єру. Перемога в Лізі чемпіонів – важливе досягнення, домогтися цього може тільки одна команда, тому це дуже складно. У цьому турнірі не можна провести жодної поганої гри, і саме це сталося з нами проти Роми", - підкреслив Вальверде.

Нагадаємо, що тренер Барселони взяв на себе провину за виліт з Ліги чемпіонів.