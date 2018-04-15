Вулвергемптон вийшов в АПЛ

Вулвергемптон

Англійський Вулвергемптон достроково піднявся з Чемпіоншипу до АПЛ.

Забезпечити собі підвищення в класі вовки змогли завдяки нічиїй у матчі 43 туру чемпіонату між Фулгемом і Брентфордом (1:1).

Відтак, у команди є 92 очки в 42 матчах, що не дозволить їм опуститися нижче першого місця.

Нагадаємо, що півзахисник Вулвергемптона забив феноменальний гол.