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102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 09:39
Вулвергемптон вийшов в АПЛ
|Вулвергемптон
Англійський Вулвергемптон достроково піднявся з Чемпіоншипу до АПЛ.
Забезпечити собі підвищення в класі вовки змогли завдяки нічиїй у матчі 43 туру чемпіонату між Фулгемом і Брентфордом (1:1).
Відтак, у команди є 92 очки в 42 матчах, що не дозволить їм опуститися нижче першого місця.
Нагадаємо, що півзахисник Вулвергемптона забив феноменальний гол.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій