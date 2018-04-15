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704 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 09:56
Півзахисник Динамо травмувався в матчі з Шахтарем
|Віталій Буяльський
Хавбек Динамо Віталій Буяльський зазнав травми в матчі 27 туру УПЛ проти Шахтаря (1:1).
На 60-ій хвилині протистояння Буяльський залишив поле, а замість нього вийшов Ротань.
Подробиці ушкодження 25-річного гравця наразі невідомі.
Нагадаємо, що Динамо емоційно відсвяткувало перемогу над Шахтарем. ФОТО
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій