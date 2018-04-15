Зоря - Ворскла: де дивитися матч 27 туру УПЛ

15 квітня в межах 27 туру чемпіонату України зустрінуться луганська Зоря і полтавська Ворскла.

Гра розпочнеться о 19:30.

Пряму трансляцію можна дивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що Зоря отримала пропозицію з Англії по талановитому гравцю, ціна питання - 7 мільйонів євро