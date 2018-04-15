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125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 10:20
Зоря - Ворскла: де дивитися матч 27 туру УПЛ
15 квітня в межах 27 туру чемпіонату України зустрінуться луганська Зоря і полтавська Ворскла.
Гра розпочнеться о 19:30.
Пряму трансляцію можна дивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, що Зоря отримала пропозицію з Англії по талановитому гравцю, ціна питання - 7 мільйонів євро
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій