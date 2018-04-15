СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
465 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 10:53
Екс-захисник Шахтаря: Молоді гравці - це сила Динамо
|В'ячеслав Шевчук
Колишній захисник гірників В'ячеслав Шевчук вважає, що лідери київського Динамо - це молоді футболісти.
Про це він заявив в ефірі Футбол 1.
"Хочу привітати Динамо, це заслужена перемога. Молоді гравці - це сила Динамо. Шепєлєв забив, чим підтвердив ці слова. Динамо здивувало тим, що Шепєлєв грав вище, також багато молодих футболістів грали, які були лідерами. Динамо практично нічого не дало зробити Шахтарю. Бойко в грі я майже не бачив. Це заслуга Динамо", - сказав Шевчук.
Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар в 27 турі УПЛ.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Автоспорт. Ріккардо виграв Гран Прі Китая
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій