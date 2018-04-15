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15.04.2018  10:53

Екс-захисник Шахтаря: Молоді гравці - це сила Динамо

В'ячеслав Шевчук

Колишній захисник гірників В'ячеслав Шевчук вважає, що лідери київського Динамо - це молоді футболісти.

Про це він заявив в ефірі Футбол 1.

"Хочу привітати Динамо, це заслужена перемога. Молоді гравці - це сила Динамо. Шепєлєв забив, чим підтвердив ці слова. Динамо здивувало тим, що Шепєлєв грав вище, також багато молодих футболістів грали, які були лідерами. Динамо практично нічого не дало зробити Шахтарю. Бойко в грі я майже не бачив. Це заслуга Динамо", - сказав Шевчук.

Нагадаємо, що Динамо перемогло Шахтар в 27 турі УПЛ.





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