Гвардіола: У мене запланований гольф - я не дивитимусь матч МЮ

Хосеп Гвардіола

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола проігнорує матч Манчестер Юнайтеда проти Вест Бромвіча.

Про це він розповів після перемоги Ман Сіті над Тоттенгемом (3:1).

"Після подій минулого тижня ми приїхали до Лондона на зустріч із Тоттенгемом - однією з найсильніших команд Прем'єр-ліги, з якою працює чудовий тренер, і після 15-ти хвилин матчу я сказав, що ми будемо чемпіонами! Наші гравці - неймовірні і приголомшливі!" - запевнив іспанець.

"Ми не заслужили невдач минулого тижня, але тепер у нас є шанс, і ми будемо боротися за чемпіонство", - сказав Пеп.

"У неділю я граю в гольф і не буду дивитися матч. У мене кілька вихідних днів, і на завтра запланований гольф - час з сім'єю і друзями. Звичайно, я буду радий, але думаю, що перемога дістанеться МЮ. Ми розраховуємо тільки на себе", - пояснив тренер.

"Важливим є те, що у нас буде шанс стати чемпіонами після домашнього матчу - перед аудиторією наших уболівальників", - цитує Гвардіолу офіційний сайт клубу.

Зазначимо, що в разі поразки МЮ, Манчестер Сіті одразу стане чемпіоном Англії.

Нагадаємо, що Гвардіола збирається придбати лівого захисника і ще футболістів на 680 млн євро.