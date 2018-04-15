Арбітр матчу Реал - Ювентус отримав смертельні погрози

Майкл Олівер

Головний суддя чвертьфіналу Ліги чемпіонів Реал - Ювентус (1:3) Майкл Олівер отримав погрози за пенальті у ворота італійців.

Про це повідомляє Football-italia.

Нагадаємо, що Олівер призначив сумнівний пенальті у ворота Ювентуса на 93 хвилині матчу і вилучив Буффона. Цей гол дозволив Реалу пройти у півфінал.

Після цього поєдинку Майкл Олівер разом зі своєю дружиною піддався масовим образам і смертельним погрозам на свою адресу.

Олівер не зареєстрований в соціальних мережах, але у його дружини є сторінка в твіттері, куди їй написали чимало образливих повідомлень. Після публікації її телефонного номера, подружжя отримало смертельні загрози. Поліція вже почала розслідування інциденту, пише sport.ua.

Нагадаємо, що Буффон обізвав суддю, а К'єлліні натякнув, що тому заплатили.