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614 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 12:54
У півзахисника Динамо є підозра на струс мозку
|Віталій Буяльський
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський міг отримати струс мозку в матчі 27 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).
Про це повідомляє xsport.
Нагадаємо, що Буяльський зазнав травми в матчі з гірниками і на 60-ій хвилині покинув поле.
Раніше повідомлялося, що Динамо емоційно відсвяткувало перемогу над Шахтарем. ФОТО
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій