У півзахисника Динамо є підозра на струс мозку

Віталій Буяльський

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський міг отримати струс мозку в матчі 27 туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

Про це повідомляє xsport.

Нагадаємо, що Буяльський зазнав травми в матчі з гірниками і на 60-ій хвилині покинув поле.

Раніше повідомлялося, що Динамо емоційно відсвяткувало перемогу над Шахтарем. ФОТО