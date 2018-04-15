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593 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 13:18
Невдаха Шахтаря: Сподіваюся, що моя помилка не буде коштувати команді чемпіонства
|Давид Хочолава
Захисник гірників Давид Хочолава переживає через свою помилку в матчі з Динамо (0:1).
Про це він розповів в ефірі Футбол 2.
Нагадаємо, що саме обрізка Хочолави призвела до голу Шепєлєва донечанам.
"Команду не буду оцінювати, тому що програли через мене. Тільки моя вина. У команді мене підтримали. Все нормально. Сподіваюся, що ця помилка не буде коштувати чемпіонства. Чи довго я буду переживати цей момент? Подивимося", - сказав захисник.
Раніше повідомлялося, що польські коментатори назвали Тайсона дуже неадекватним.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій