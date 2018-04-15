Невдаха Шахтаря: Сподіваюся, що моя помилка не буде коштувати команді чемпіонства

Давид Хочолава

Захисник гірників Давид Хочолава переживає через свою помилку в матчі з Динамо (0:1).

Про це він розповів в ефірі Футбол 2.

Нагадаємо, що саме обрізка Хочолави призвела до голу Шепєлєва донечанам.

"Команду не буду оцінювати, тому що програли через мене. Тільки моя вина. У команді мене підтримали. Все нормально. Сподіваюся, що ця помилка не буде коштувати чемпіонства. Чи довго я буду переживати цей момент? Подивимося", - сказав захисник.

Раніше повідомлялося, що польські коментатори назвали Тайсона дуже неадекватним.