Вірт: Керівництво Вереса сказало футболістам не спілкуватися зі мною, бо мене прослуховує СБУ

Юрій Вірт

Колишнього тренера Вереса Юрія Вірта може прослуховувати Служба безпеки України.

Про це в ефірі Футбол 1 сказав сам екс-наставник рівнян.

"Зараз тієї гарної аури в команді немає - її розбили. Я спілкуюся з футболістами, ми з ними в хороших стосунках. Хоча керівництво сказало гравцям не спілкуватися зі мною, адже мій телефон нібито прослуховує СБУ", - повідомив Вірт.

"І вони не жартували. Нехай прослуховують, мені нема чого боятися", - запевнив фахівець.

Раніше повідомлялося, що Вірт не бачить позитивних змін у команді після свого відходу.