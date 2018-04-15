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209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 13:40
Вірт: Керівництво Вереса сказало футболістам не спілкуватися зі мною, бо мене прослуховує СБУ
|Юрій Вірт
Колишнього тренера Вереса Юрія Вірта може прослуховувати Служба безпеки України.
Про це в ефірі Футбол 1 сказав сам екс-наставник рівнян.
"Зараз тієї гарної аури в команді немає - її розбили. Я спілкуюся з футболістами, ми з ними в хороших стосунках. Хоча керівництво сказало гравцям не спілкуватися зі мною, адже мій телефон нібито прослуховує СБУ", - повідомив Вірт.
"І вони не жартували. Нехай прослуховують, мені нема чого боятися", - запевнив фахівець.
Раніше повідомлялося, що Вірт не бачить позитивних змін у команді після свого відходу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій