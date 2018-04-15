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452 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 13:56
Захиснику Олімпіка не платят зарплату і ображають - він зібрав речі і поїхав з Києва
|Еммерсон Іллой-Айет
Захисник Олімпіка Еммерсон Іллой-Айет має серйозні проблеми в клубі.
Про це пише football.ua.
"Я вже зібрав речі, днями звільняю житло в Києві та вирушаю до Одеси, до своєї сім'ї. З Олімпіком я не тренуюся протягом декількох днів. Їду, бо немає можливості платити за житло в Києві, мені не платять зарплату", - пояснив гравець.
"Конфлікт? Багато чого було і є. Скажу лише, що за останні пару тижнів мене кілька разів образили", - сказав Еммерсон.
Нагадаємо, що троє гравців Олімпіка можуть не зіграти з Олександрією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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