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15.04.2018  14:52

Ейбар поступився Алавесу, Малага приймає Реал в 32 турі чемпіонату Іспанії

 

15 квітня в чемпіонаті Іспанії відбудуться чотири поєдинки.

Перша гра завершилася перемогою Алавеса над Ейбаром.

Нагадаємо, що Депортиво Коваля переміг Атлетик, а Барселона здолала Валенсію.

Чемпіонат Іспанії

32 тур

15 квітня

Ейбар - Алавес 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 5 Гвідетті

Атлетико - Леванте 17:15

Гетафе - Еспаньол 19:30

Малага - Реал 21:45

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