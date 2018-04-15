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12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 14:52
Ейбар поступився Алавесу, Малага приймає Реал в 32 турі чемпіонату Іспанії
15 квітня в чемпіонаті Іспанії відбудуться чотири поєдинки.
Перша гра завершилася перемогою Алавеса над Ейбаром.
Нагадаємо, що Депортиво Коваля переміг Атлетик, а Барселона здолала Валенсію.
Чемпіонат Іспанії
32 тур
15 квітня
Ейбар - Алавес 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - 5 Гвідетті
Атлетико - Леванте 17:15
Гетафе - Еспаньол 19:30
Малага - Реал 21:45
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій