Фіорентина втратила очки зі СПАЛом, Лаціо приймає Рому в 32 турі чемпіонату Італії

15 квітня в 32 турі чемпіонату Італії відбудуться шість матчів.

У першому протистоянні Фіорентина не забила голів зі СПАЛом.

Нагадаємо, що напередодні Кальярі мінімально здолав Удінезе, Інтер втратив очки в Бергамо.

Чемпіонат Італії

32 тур

15 квітня

Фіорентина - СПАЛ 0:0

Болонья - Верона 16:00

Сассуоло - Беневенто 16:00

Мілан - Наполі 16:00

Ювентус - Сампдорія 19:00

Лаціо - Рома 21:45

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