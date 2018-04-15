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47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 15:28
Фіорентина втратила очки зі СПАЛом, Лаціо приймає Рому в 32 турі чемпіонату Італії
15 квітня в 32 турі чемпіонату Італії відбудуться шість матчів.
У першому протистоянні Фіорентина не забила голів зі СПАЛом.
Нагадаємо, що напередодні Кальярі мінімально здолав Удінезе, Інтер втратив очки в Бергамо.
Чемпіонат Італії
32 тур
15 квітня
Фіорентина - СПАЛ 0:0
Болонья - Верона 16:00
Сассуоло - Беневенто 16:00
Мілан - Наполі 16:00
Ювентус - Сампдорія 19:00
Лаціо - Рома 21:45
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій