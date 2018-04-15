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239 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 19:02
Зірка перемогла Чорноморець. Матчі 27-го туру Прем'єр-ліги
15 квітня в чемпіонаті України відбудуться чотири поєдинки.
У першому матчі дня Олімпік та Олександрія не забили голів в очному протистоянні.
Нагадаємо, що напередодні Динамо перемогло Шахтар.
Чемпіонат України
27 тур
15 квітня
Олімпік - Олександрія 0:0
Олімпік – Кічак, Козлов (Немчанінов, 68), Кулініч, Снурніцин, Кисіль (Леонідас, 65), Цимбалюк, Пасіч, Вакуленко, Вукович, Біленький (Хомутов, 75), Балашов.
Олександрія – Паньків, Бацула, Пашаєв, Бондаренко, Бухал, Полярус, Кольцов (Запорожан, 73), Банада, Протасов (Стецков, 46), Грицук, Пономарь (Сітало, 63).
Попередження: Стецков (77), Кулініч (84).
Зірка - Чорноморець 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 1:0 - 63 Білоног, 2:0 - 79 Білоног, 2:1 - 90 Черній
Сталь - Карпати 19:30
Зоря - Ворскла 19:30
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій