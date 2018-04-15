Зірка перемогла Чорноморець. Матчі 27-го туру Прем'єр-ліги

15 квітня в чемпіонаті України відбудуться чотири поєдинки.

У першому матчі дня Олімпік та Олександрія не забили голів в очному протистоянні.

Нагадаємо, що напередодні Динамо перемогло Шахтар.

Чемпіонат України

27 тур

15 квітня

Олімпік - Олександрія 0:0

Олімпік – Кічак, Козлов (Немчанінов, 68), Кулініч, Снурніцин, Кисіль (Леонідас, 65), Цимбалюк, Пасіч, Вакуленко, Вукович, Біленький (Хомутов, 75), Балашов.

Олександрія – Паньків, Бацула, Пашаєв, Бондаренко, Бухал, Полярус, Кольцов (Запорожан, 73), Банада, Протасов (Стецков, 46), Грицук, Пономарь (Сітало, 63).

Попередження: Стецков (77), Кулініч (84).

Зірка - Чорноморець 2:1 (0:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 63 Білоног, 2:0 - 79 Білоног, 2:1 - 90 Черній

Сталь - Карпати 19:30

Зоря - Ворскла 19:30

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