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784 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 18:09
Коноплянка забив у ворота Боруссії. ВІДЕО
|Євген Коноплянка
Хавбек Шальке Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі в дербі проти дортмундської Боруссії.
На 50-й хвилині Коноплянка відкрив рахунок в матчі.
Раніше була інформація, що якби не футбол, то Коноплянка став би таксистом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій