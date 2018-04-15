Коноплянка забив у ворота Боруссії. ВІДЕО

Євген Коноплянка

Хавбек Шальке Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі в дербі проти дортмундської Боруссії.

На 50-й хвилині Коноплянка відкрив рахунок в матчі.

Раніше була інформація, що якби не футбол, то Коноплянка став би таксистом.