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195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 18:35
Коноплянка допоміг Шальке виграти у Боруссії. Матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини
Гол Євгена Коноплянки допоміг Шальке виграти у Боруссії у 30-му турі німецької першості.
Як відомо, Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки клубу із Дормунда.
Раніше повідомлялося, що Байєр розбив Айнтрахт.
Чемпіонат Німеччини
30-й тур
15 квітня
Шальке – Боруссія Д 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 50 Коноплянка, 2:0 – 82 Налдо
Вердер - РБ Лейпциг 19:00
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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