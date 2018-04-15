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15.04.2018  19:20

Зозуля вийшов на заміну в грі проти Альмерії

Роман Зозуля

Форвард Альбасете Роман Зозуля почав матч 35-го туру Сегунди проти Альбасете на лавці запасних.

На 67-й хвилині українець вийшов на поле замість Арідане.

Альбасете в цій зустрічі програв з рахунком 1:2.

Раніше була інформація, що Зозуля відіграв 70 хвилин у матчі за Альбасете.





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