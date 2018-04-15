СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 19:20
Зозуля вийшов на заміну в грі проти Альмерії
|Роман Зозуля
Форвард Альбасете Роман Зозуля почав матч 35-го туру Сегунди проти Альбасете на лавці запасних.
На 67-й хвилині українець вийшов на поле замість Арідане.
⏱ 67' | 0-1 | Segundo 🔄 en nuestro Alba#FuerzaPelayo #AlmeríaAlbacete pic.twitter.com/OdiM4ucDaI— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 15 квітня 2018 р.
Альбасете в цій зустрічі програв з рахунком 1:2.
Раніше була інформація, що Зозуля відіграв 70 хвилин у матчі за Альбасете.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій