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15.04.2018  22:29

Срна про допінг: Я не винен

Даріо Срна

Проблеми Даріо Срни з допінгом - не саме страшне, що може статися.

Про це капітан Шахтаря розповів Профутболу.

"Коли у мене трапилася ця ситуація з допінгом - я думав, що це найбільша проблема в світі. Я не винен, але це сталося. Але подивіться на людей з Донбасу - в чому вони винні? Які без сина залишилися, без дочки, без батьків? Ось це велика проблема", - сказав Срна.

"Я в Донецьку прожив 12 років, будинок побудував, дуже хороший період в житті провів. Моя сім'я, дружина, дочка - всі були там і ми сумуємо. Неважливо, що буде завтра - буду в Україні, чи буду в Хорватії, для мене Шахтар, Донбас і Донецьк залишаться назавжди в моєму серці", - зазначив гравець.

Як відомо, у WADA ухвалили остаточне рішення щодо дискваліфікації Срни.





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