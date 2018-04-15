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111 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 22:29
Срна про допінг: Я не винен
|Даріо Срна
Проблеми Даріо Срни з допінгом - не саме страшне, що може статися.
Про це капітан Шахтаря розповів Профутболу.
"Коли у мене трапилася ця ситуація з допінгом - я думав, що це найбільша проблема в світі. Я не винен, але це сталося. Але подивіться на людей з Донбасу - в чому вони винні? Які без сина залишилися, без дочки, без батьків? Ось це велика проблема", - сказав Срна.
"Я в Донецьку прожив 12 років, будинок побудував, дуже хороший період в житті провів. Моя сім'я, дружина, дочка - всі були там і ми сумуємо. Неважливо, що буде завтра - буду в Україні, чи буду в Хорватії, для мене Шахтар, Донбас і Донецьк залишаться назавжди в моєму серці", - зазначив гравець.
Як відомо, у WADA ухвалили остаточне рішення щодо дискваліфікації Срни.
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Футбол. Срна про допінг: Я не винен
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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