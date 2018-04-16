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16.04.2018  10:40

Німецькі ЗМІ відзначили гру Коноплянки в матчі проти Шальке

Євген Коноплянка

Німецькі ЗМІ відзначили гру Євгена Коноплянки в матчі проти Боруссії, в якому Євген став автором забитого м'яча.

Головне спортивне видання Рура Revier Sport оцінило дії Коноплянки в дербі на відмінну "двійку". Вище бали в команді Дрменіко Тедескі від видання отримав тільки автор гольового пасу Даніель Каліджурі і Налдо, який забив другий м'яч у ворота Джмелів.

Не обійшлося і без традиційного короткого резюме гри Євгена від RS: "Його чіткий гольовий удар на 50-й хвилині довів домашній стадіон Шальке до кипіння!".

"Ніхто не чекав Коноплянку в стартовому складі на матч з Дортмундом. Його поява стала своєрідним сюрпризом від Тедескі. Уже в кінці першого тайму трохи неточний удар Коно по воротах Бюрк викликав на трибунах передчуття успіх", - цитує видання 
Zbirna.com.

Як відомо, тренер Шальке похвалив Коноплянку за матч проти Боруссії.





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