Німецькі ЗМІ відзначили гру Коноплянки в матчі проти Шальке

Євген Коноплянка

Німецькі ЗМІ відзначили гру Євгена Коноплянки в матчі проти Боруссії, в якому Євген став автором забитого м'яча.

Головне спортивне видання Рура Revier Sport оцінило дії Коноплянки в дербі на відмінну "двійку". Вище бали в команді Дрменіко Тедескі від видання отримав тільки автор гольового пасу Даніель Каліджурі і Налдо, який забив другий м'яч у ворота Джмелів.

Не обійшлося і без традиційного короткого резюме гри Євгена від RS: "Його чіткий гольовий удар на 50-й хвилині довів домашній стадіон Шальке до кипіння!".

"Ніхто не чекав Коноплянку в стартовому складі на матч з Дортмундом. Його поява стала своєрідним сюрпризом від Тедескі. Уже в кінці першого тайму трохи неточний удар Коно по воротах Бюрк викликав на трибунах передчуття успіх", - цитує видання

Zbirna.com.

Як відомо, тренер Шальке похвалив Коноплянку за матч проти Боруссії.