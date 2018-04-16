Німецькі ЗМІ відзначили гру Коноплянки в матчі проти Шальке
|Євген Коноплянка
Німецькі ЗМІ відзначили гру Євгена Коноплянки в матчі проти Боруссії, в якому Євген став автором забитого м'яча.
Головне спортивне видання Рура Revier Sport оцінило дії Коноплянки в дербі на відмінну "двійку". Вище бали в команді Дрменіко Тедескі від видання отримав тільки автор гольового пасу Даніель Каліджурі і Налдо, який забив другий м'яч у ворота Джмелів.
Не обійшлося і без традиційного короткого резюме гри Євгена від RS: "Його чіткий гольовий удар на 50-й хвилині довів домашній стадіон Шальке до кипіння!".
"Ніхто не чекав Коноплянку в стартовому складі на матч з Дортмундом. Його поява стала своєрідним сюрпризом від Тедескі. Уже в кінці першого тайму трохи неточний удар Коно по воротах Бюрк викликав на трибунах передчуття успіх", - цитує видання
Zbirna.com.
Як відомо, тренер Шальке похвалив Коноплянку за матч проти Боруссії.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій