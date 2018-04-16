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228 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 10:57
Безус допоміг Сент-Трюйдену здобути нічию в матчі з Остенде
|Роман Безус
У 3-му турі плей-офф чемпіонату Бельгії український півзахисник Роман Безус допоміг своїй команді здобути очки.
Після першого тайму Остенде вів у рахунку 2:0.
У другій половині гри Сент-Трюйден зумів переломити хід зустрічі і зрівняти рахунок. На 65-й забив Де Сарт, на 85-й - Ботак після передачі Безуса.
Як відомо, Безус потрапив до збірної туру в чемпіонаті Бельгії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій