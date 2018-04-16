Безус допоміг Сент-Трюйдену здобути нічию в матчі з Остенде

Роман Безус

У 3-му турі плей-офф чемпіонату Бельгії український півзахисник Роман Безус допоміг своїй команді здобути очки.

Після першого тайму Остенде вів у рахунку 2:0.

У другій половині гри Сент-Трюйден зумів переломити хід зустрічі і зрівняти рахунок. На 65-й забив Де Сарт, на 85-й - Ботак після передачі Безуса.

Як відомо, Безус потрапив до збірної туру в чемпіонаті Бельгії.