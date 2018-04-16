Гравець Динамо став найкращим в 27-му турі УПЛ

Володимир Шепелєв

Хавбек Динамо Володимир Шепелєв визнаний найкращим гравцем 27-го туру УПЛ.

20-річний футболіст забив єдиний гол у центральному матчі туру Шахтар - Динамо.

Всього Шепелев в поточному сезоні провів 33 матчі, забив 2 голи і зробив 4 асисти.