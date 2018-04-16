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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 11:36
Гравець Динамо став найкращим в 27-му турі УПЛ
|Володимир Шепелєв
Хавбек Динамо Володимир Шепелєв визнаний найкращим гравцем 27-го туру УПЛ.
20-річний футболіст забив єдиний гол у центральному матчі туру Шахтар - Динамо.
Всього Шепелев в поточному сезоні провів 33 матчі, забив 2 голи і зробив 4 асисти.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій