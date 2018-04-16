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1888 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 12:19
Ярославський розповів, за якої умови він повернеться в Металіст
|Олександр Ярославський
Екс-президент Металіста Олександр Ярославський хоче повернути Металіст.
Про це він розповів Великому Футболу.
"За футболом стежу. Стільки вкласти в футбол і не сумувати? Звичайно сумую. Мрію повернути Металіст, можете навіть не питати мене. Запишіть це раз і назавжди", - сказав він.
"Не повернутися до Металіст, я з нього ніколи і не йшов. А просто повернути команду", - зазначив Ярославський.
На питання, що для цього потрібно, функціонер відповів: "Щоб зірки зійшлися на небі".
Раніше була інформація, що Ярославський може розпочати часткове фінансування Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій