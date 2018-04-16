Ярославський розповів, за якої умови він повернеться в Металіст

Олександр Ярославський

Екс-президент Металіста Олександр Ярославський хоче повернути Металіст.

Про це він розповів Великому Футболу.

"За футболом стежу. Стільки вкласти в футбол і не сумувати? Звичайно сумую. Мрію повернути Металіст, можете навіть не питати мене. Запишіть це раз і назавжди", - сказав він.

"Не повернутися до Металіст, я з нього ніколи і не йшов. А просто повернути команду", - зазначив Ярославський.

На питання, що для цього потрібно, функціонер відповів: "Щоб зірки зійшлися на небі".

Раніше була інформація, що Ярославський може розпочати часткове фінансування Динамо.