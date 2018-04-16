Монако після ганебної поразки від ПСЖ відшкодує уболівальникам вартість квитків

Монако прийняв рішення відшкодувати уболівальникам, які відвідали гостьовий матч чемпіонату Франції з ПСЖ, вартість квитків.

L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 квітня 2018 р.

"Ми прийняли рішення відшкодувати фанатам вартість квитків за матч з ПСЖ. Всі деталі будуть повідомлені на початку тижня", - йдеться в заяві клубу.