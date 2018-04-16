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307 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 12:56
Монако після ганебної поразки від ПСЖ відшкодує уболівальникам вартість квитків
Монако прийняв рішення відшкодувати уболівальникам, які відвідали гостьовий матч чемпіонату Франції з ПСЖ, вартість квитків.
L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 квітня 2018 р.
"Ми прийняли рішення відшкодувати фанатам вартість квитків за матч з ПСЖ. Всі деталі будуть повідомлені на початку тижня", - йдеться в заяві клубу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій