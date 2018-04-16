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602 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 13:24
Леоненко: У грі проти Шахтаря Гармаш був усюди
|Віктор Леоненко
Ключовою фігурою у грі Динамо проти Шахтаря став хавбек киян Денис Гармаш.
Про це заявив відомий експерт Віктор Леоненко
"Я Гармаша вперше таким бачу. Він був усюди", - наголосив екс-футболіст Динамо
"Шахтар більш-менш зміг зіграти в свою гру лише наприкінці 1-го тайму, після пропущеного голу", - додав експерт.
"Тренерському штабу киян вдалося добре налаштувати своїх футболістів, тож кияни перемогли заслужено", - сказав Леоненко в ефірі Великий футбол.
Як відомо, раніше Леоненко видав чергові перли про київське Динамо і його новачка.
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