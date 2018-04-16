Леоненко: У грі проти Шахтаря Гармаш був усюди

Віктор Леоненко

Ключовою фігурою у грі Динамо проти Шахтаря став хавбек киян Денис Гармаш.

Про це заявив відомий експерт Віктор Леоненко

"Я Гармаша вперше таким бачу. Він був усюди", - наголосив екс-футболіст Динамо

"Шахтар більш-менш зміг зіграти в свою гру лише наприкінці 1-го тайму, після пропущеного голу", - додав експерт.

"Тренерському штабу киян вдалося добре налаштувати своїх футболістів, тож кияни перемогли заслужено", - сказав Леоненко в ефірі Великий футбол.

Як відомо, раніше Леоненко видав чергові перли про київське Динамо і його новачка.