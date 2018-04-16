Фанати Аякса зупинили клубний автобус і вимагали відставки легендарного ван дер Сара
|Едвін ван дер Сар / Pro Shots
Генеральний директор амстердамського Аякса Едвін ван дер Сар потрапив у немилість фанів клубу, які після програного матчу з ПСВ вимагають відставки функціонера.
Близько 150 фанатів Аякса зупинили клубний автобус, яким футболісти поверталися з матчу чемпіонату Нідерландів, повідомляє NOS.nl.
Активні вболівальники "аяксидів" вимагали відставки генерального директора клубу Едвіна ван дер Сара, оскільки вважають, що саме він відповідальний за невдачі Аякса в нинішньому сезоні. До ультрас вийшли футболісти, головний тренер команди Ерік тен Хаг, а також сам ван дер Сар.
Екс-воротар поспілкувався з фанатами, після чого вони дозволили автобусу поїхати далі. Після поразки від ПСВ амстердамці втратили шанси на чемпіонство. Також команда в нинішньому сезоні не змогла вийти до групового етапу Ліги чемпіонів, поступившись Ніцці.
Раніше була інформація, що Аякс назвав Барселоні вартість Де Лігта.
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