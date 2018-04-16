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16.04.2018  13:39

Фанати Аякса зупинили клубний автобус і вимагали відставки легендарного ван дер Сара

Едвін ван дер Сар / Pro Shots

Генеральний директор амстердамського Аякса Едвін ван дер Сар потрапив у немилість фанів клубу, які після програного матчу з ПСВ вимагають відставки функціонера.

Близько 150 фанатів Аякса зупинили клубний автобус, яким футболісти поверталися з матчу чемпіонату Нідерландів, повідомляє NOS.nl.

Активні вболівальники "аяксидів" вимагали відставки генерального директора клубу Едвіна ван дер Сара, оскільки вважають, що саме він відповідальний за невдачі Аякса в нинішньому сезоні. До ультрас вийшли футболісти, головний тренер команди Ерік тен Хаг, а також сам ван дер Сар.

Екс-воротар поспілкувався з фанатами, після чого вони дозволили автобусу поїхати далі. Після поразки від ПСВ амстердамці втратили шанси на чемпіонство. Також команда в нинішньому сезоні не змогла вийти до групового етапу Ліги чемпіонів, поступившись Ніцці.

Раніше була інформація, що Аякс назвав Барселоні вартість Де Лігта.





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