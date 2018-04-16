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56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 15:45
ФФУ отримала 25 млн гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міськдержадміністрації уклав договір з ФФУ про надання 25 млн гривень на організацію проведення фіналу ЛЧ в Києві.
Департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА 6 квітня 2018 року оголосив тендер на проведення в столиці України фіналів ЛЧ серед чоловіків і жінок. У той же день було укладено договір через систему Prozorro з ТОВ "ФФУ Маркетинг", засновником якого є ФФУ.
Саме "ФФУ Маркетинг" доручено провести підготовку міста та стадіону до фінальних матчів Ліги чемпіонів, пише kievvlast.
Нагадаємо, фінал ЛЧ відбудеться в Києві на НСК Олімпійському 26 травня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій