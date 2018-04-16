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16.04.2018  15:53

Турецький клуб готовий продати екс-гравця Дніпра за 15 мільйонів

Джуліано

Керівництво Фенербахче готове розглянути варіант з продажем півзахисника команди Джуліано.

За даними ЗМІ, турецький клуб відпустить 27-річного футболіста мінімум за 15 млн євро. Відзначається, що екс-гравцем Дніпра активно цікавиться леверкузенський Байєр.

Джуліано перейшов у Фенербахче по ходу поточного сезону за 7 млн євро. У 25 матчах чемпіонату Туреччини він забив 13 голів, пише Soccer.Ru.

Як відомо, катарський клуб пропонував Дніпру 12 млн євро, але команда не відпустила гравця а через рік продала за 5 млн.





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