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509 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 15:53
Турецький клуб готовий продати екс-гравця Дніпра за 15 мільйонів
|Джуліано
Керівництво Фенербахче готове розглянути варіант з продажем півзахисника команди Джуліано.
За даними ЗМІ, турецький клуб відпустить 27-річного футболіста мінімум за 15 млн євро. Відзначається, що екс-гравцем Дніпра активно цікавиться леверкузенський Байєр.
Джуліано перейшов у Фенербахче по ходу поточного сезону за 7 млн євро. У 25 матчах чемпіонату Туреччини він забив 13 голів, пише Soccer.Ru.
Як відомо, катарський клуб пропонував Дніпру 12 млн євро, але команда не відпустила гравця а через рік продала за 5 млн.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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