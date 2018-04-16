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68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 21:33
17-річний захисник Фулгема став найкращим гравцем року в Чемпіоншипі
|Райан Сессеньон
Англійська футбольна ліга вручила нагороди найкращим гравцям і тренерам за підсумками сезону-2017/18.
Про це повідомляє офіційний сайт англійської футбольної ліги.
Найкращим гравцем року визнаний 17-річний захисник Фулгема Райан Сессеньон. У 43 матчах на рахунку англійця 14 голів і 6 результативних передач.
Сессеньон також був визнаний найкращим молодим гравцем і найкращим новачком сезону.
Нагадаємо, що Вулвергемптон вийшов в АПЛ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій