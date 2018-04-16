17-річний захисник Фулгема став найкращим гравцем року в Чемпіоншипі

Райан Сессеньон

Англійська футбольна ліга вручила нагороди найкращим гравцям і тренерам за підсумками сезону-2017/18.

Про це повідомляє офіційний сайт англійської футбольної ліги.

Найкращим гравцем року визнаний 17-річний захисник Фулгема Райан Сессеньон. У 43 матчах на рахунку англійця 14 голів і 6 результативних передач.

Сессеньон також був визнаний найкращим молодим гравцем і найкращим новачком сезону.

Нагадаємо, що Вулвергемптон вийшов в АПЛ.