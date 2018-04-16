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16.04.2018  17:17

Новачок Шахтаря вдарив по голові захисника Динамо Шабанова

Кайоде проти Шабанова / ФК Шахтар

Нападник донецького Шахтаря Кайоде вдарив у потилицю захисника Динамо Артема Шабанова, за що мав бути вилучений у матчі 27 туру УПЛ (0:1).

Про це повідомляє Комітет арбітрів ФФУ.

"На 90+4 хвилині агресивна поведінка з боку Кайоде, який завдає удар по голові Шабанова. Ситуація обтяжується ще й тим, що відбувається в момент зупинки гри, до виконання штрафного удару", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, арбітр не міг побачити це, але якби була застосована система відеоповторів, то могло бути обране рішення про винесення червоної картки (див. випадок з червоною карткою Бонуччі в матчі серії А Мілан - Дженоа в цьому сезоні)", - написано Комітетом у коментарі до гри.

Нагадаємо, що Кайоде взимку перейшов до гірників із Манчестер Сіті на правах оренди.





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