СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 17:35
Гельзін: У мене рука не піднімається платити гроші за такі матчі
|Владислав Гельзін
Президент Олімпіка Владислав Гельзін не задоволений останніми матчами команди в УПЛ.
Про це він розповів, коментуючи нещодавні заяви футболістів щодо невиплати грошей.
"Фінансування є, все стабільно. Але коли таке коїться, у мене рука не піднімається платити зарплату після низки подібних матчів. Так я мотивував футболістів добре зіграти в наступних матчах і виграти. А з таким напівлівим підходом нічого не буде", - сказав Гельзін.
Нагадаємо, що в 27 турі УПЛ Олімпік зіграв у нічию з Олександрією (0:0).
Раніше Гельзін заявив, що деяким футболістам Олімпіка треба підшукати команду в Першій лізі.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій