Гельзін: У мене рука не піднімається платити гроші за такі матчі

Владислав Гельзін

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не задоволений останніми матчами команди в УПЛ.

Про це він розповів, коментуючи нещодавні заяви футболістів щодо невиплати грошей.

"Фінансування є, все стабільно. Але коли таке коїться, у мене рука не піднімається платити зарплату після низки подібних матчів. Так я мотивував футболістів добре зіграти в наступних матчах і виграти. А з таким напівлівим підходом нічого не буде", - сказав Гельзін.

Нагадаємо, що в 27 турі УПЛ Олімпік зіграв у нічию з Олександрією (0:0).

Раніше Гельзін заявив, що деяким футболістам Олімпіка треба підшукати команду в Першій лізі.