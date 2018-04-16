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157 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 17:53
Гол Салаха у ворота Ман Сіті визнали кращим, ніж "ножиці" Роналду
|Роналду і Салах
На сайті УЄФА завершилося голосування за найкращий гол чвертьфіналів Ліги чемпіонів.
Перемогу в ньому здобув нападник Ліверпуля Мохамед Салах, який підсік м'яч над головою голкіпера Ман Сіті Едерсона в 1/4 фіналу ЛЧ. За нього проголосували 39% уболівальників.
Другим став гол ножицями нападника Реала Кріштіану Роналду в ворота Ювентуса. Йому дісталося 30% голосів.
Нагадаємо, що Роналду, незважаючи на диво-гол ножицями, не завоював звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Салах встановив унікальний рекорд в АПЛ.
The fans have voted...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 апреля 2018 г.
And Salah's expert finish at Man. City has won #UCL Goal of the Week ⚽️🎯
👉 https://t.co/CL0b9kkjIV pic.twitter.com/P5ZJWKfUbv
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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