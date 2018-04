Гол Салаха у ворота Ман Сіті визнали кращим, ніж "ножиці" Роналду

На сайті УЄФА завершилося голосування за найкращий гол чвертьфіналів Ліги чемпіонів.

Перемогу в ньому здобув нападник Ліверпуля Мохамед Салах, який підсік м'яч над головою голкіпера Ман Сіті Едерсона в 1/4 фіналу ЛЧ. За нього проголосували 39% уболівальників.

Другим став гол ножицями нападника Реала Кріштіану Роналду в ворота Ювентуса. Йому дісталося 30% голосів.

Нагадаємо, що Роналду, незважаючи на диво-гол ножицями, не завоював звання Гравця тижня у Лізі чемпіонів.

The fans have voted...



And Salah's expert finish at Man. City has won #UCL Goal of the Week ⚽️🎯



👉 https://t.co/CL0b9kkjIV pic.twitter.com/P5ZJWKfUbv