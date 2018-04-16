Компані виголосив нецензурну, але дуже емоційну промову з нагоди чемпіонства в АПЛ. ВІДЕО

Венсан Компані (справа)

Капітан Манчестер Сіті Венсан Компані виголосив перед партнерами емоцйну промову після чемпіонського матчу проти Тоттенгема (1:3).

"Якщо в кімнаті є діти, хай вони закриють вуха, або вийдуть. Це була "неймовірно" довга пригода, особливо, якщо ви "блакитні" у своєму серці вже понад 40 років. Але сьогодні ми знову перемогли! То давайте відсвяткуємо разом та нап'ємось", - сказав захисник.

Нагадаємо, що Зінченко похвалився перемогою в АПЛ.