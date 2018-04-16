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215 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 22:37
Мбокані розповів про перспективи продовження контракту з Динамо
|Дьємерсі Мбокані
Нападник киян Дьємерсі Мбокані не засмутиться в жодному з варіантів розвитку своєї кар'єри.
Про це повідомляє FootballHub.
"Якщо Динамо мені запропонує хороший контракт, з радістю погоджуся. Якщо вони захочуть, щоб я залишився, то буде добре. Якщо не захочуть - теж не проблема", - сказав Мбокані.
Раніше повідомлялося, що Динамо не буде продовжувати контракт з конголезцем.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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