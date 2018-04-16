Мбокані розповів про перспективи продовження контракту з Динамо

Дьємерсі Мбокані

Нападник киян Дьємерсі Мбокані не засмутиться в жодному з варіантів розвитку своєї кар'єри.

Про це повідомляє FootballHub.

"Якщо Динамо мені запропонує хороший контракт, з радістю погоджуся. Якщо вони захочуть, щоб я залишився, то буде добре. Якщо не захочуть - теж не проблема", - сказав Мбокані.

Раніше повідомлялося, що Динамо не буде продовжувати контракт з конголезцем.